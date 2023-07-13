Трехдневный фестиваль по сапсёрфингу пройдёт в Смоленской области

Трехдневный фестиваль по сапсерфингу пройдёт в Смоленской области. Фото: «Сапсерфинг Смоленская область».

В Смоленской области 4-6 августа пройдет трехдневный фестиваль по сапсерфингу «Смоленская волна». Соревнования состоятся в акватории озера Сапшо в национальном парке «Смоленское Поозерье».

По информации организаторов, принять участие могут как профессиональные, так и начинающие спортсмены от 10 лет, которые занимаются в спортивных школах, клубах. Обязательное условие – документ о страховании жизни участника.

Регистрация продлится до 3 августа. Форму заявки и положение о соревнованиях можно найти на сайте фестиваля. Направить заявку необходимо на электронную почту Smolsab2023@inbox.ru.

Программа фестиваля «Смоленская волна»:

4 августа — заезд и регистрация участников, работа комиссии по допуску участников. Совещание представителей и спортивных судей;

5 августа — торжественная церемония открытия фестиваля. Соревновательные заезды. Церемония награждения и закрытия фестиваля;

6 августа — день выезда.

Ранее «КП» писала, что смоленских рестораторов и поваров приглашают пройти бесплатный курс перуанской кухни. Зарегистрироваться можно до 15 июля.