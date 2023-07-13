Сотрудницу парикмахерской избили в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работницу местной парикмахерской Заднепровского района избила жительница Смоленска, в результате чего первой потребовалась госпитализация.

Заднепровский районный суд Смоленска обязал выплатить смолянку 15 тысяч рублей за моральный вред, нравственные и физические страдания от сильных побоев.

Также суд установил, что с 16 по 26 августа 2020 пострадавшая была в больнице из-за полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее "КП" писала, что суд обязал автомобилиста выплатить компенсацию родителям сбитого им ребенка. Мужчина был не согласен с решением суда.