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НовостиОбщество13 июля 2023 7:59

В Кардымовском районе отремонтируют две дороги

Работы запланированы на 2024 год
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Кардымовском районе отремонтируют две дороги.

В Кардымовском районе отремонтируют две дороги.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ремонт дорог «Кардымово-Тюшино-Нетризово» и «Титково-Вачково» планируется провести в следующем году. Соответствующее поручение дал глава региона Василий Анохин во время рабочий поездки в Кардымовский район.

Также на время капремонта моста через реку Хмость будет организован объездной путь. По информации профильного департамента, он пройдёт в 200-х метрах от участка.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Кардымовского района. Глава региона дал ряд поручений касательно муниципалитета.