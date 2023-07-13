В Кардымовском районе отремонтируют две дороги. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ремонт дорог «Кардымово-Тюшино-Нетризово» и «Титково-Вачково» планируется провести в следующем году. Соответствующее поручение дал глава региона Василий Анохин во время рабочий поездки в Кардымовский район.

Также на время капремонта моста через реку Хмость будет организован объездной путь. По информации профильного департамента, он пройдёт в 200-х метрах от участка.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Кардымовского района. Глава региона дал ряд поручений касательно муниципалитета.