Врип главы Смоленска проверил ход благоустройства территории «Солдатского озера». Фото: страница врип главы города Александра Новикова в соцсети.

Временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков ознакомился с ходом благоустройства территории «Солдатского озера». Срок окончания работ – 1 сентября.

Ремонт будет проходить в три этапа. В ходе первого предстоит обустроить дамбу и подходы к ней со стороны Королевки и переулка Госпитального. На данный момент проложены все кабели и установлены закладные детали под опоры освещения. Их будет 43, смонтировать столбы планируется в первых числах августа.

Также на сегодняшний день выполнено обустройство пешеходных дорожек, скоро они будут заасфальтированы. Помимо этого, организован плавный спуск к озеру для маломобильных групп населения.

– Как всегда в любой работе обнаружились и недостатки. Основной - швы на стыках бортовых камней шире нормативных требований. Указал на этот и другие недочеты подрядчику, договорились, чтобы все они были устранены к окончанию работ, – добавил врип мэра на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что Александр Новиков поручил отремонтировать детскую площадку в сквере на улице Багратиона. Изношенность конструкций не только портит внешний облик, но и угрожает безопасности детей.