Карантин из-за бешенства распространился на 2 района в Смоленской области.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Крохоткинском сельском поселении, деревни Суходол на улице Рачкова, дом 23, территорию личного подсобного хозяйства смолянина установили эпизоотическим очагом.
8 населённых пунктов объявили неблагополучными.
Деревни Астрогань, Рясино, Зевакино, Псарцы - в Кардымовском районе.
Деревни Суходол, Грешичино, Синьково и посёлок Плембаза - в Смоленском районе.
Ранее "КП" писала, что в Кардымовском районе отремонтируют две дороги. Работы запланированы на 2024 год.