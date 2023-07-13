Карантин из-за бешенства распространился на 2 района в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Крохоткинском сельском поселении, деревни Суходол на улице Рачкова, дом 23, территорию личного подсобного хозяйства смолянина установили эпизоотическим очагом.

8 населённых пунктов объявили неблагополучными.

Деревни Астрогань, Рясино, Зевакино, Псарцы - в Кардымовском районе.

Деревни Суходол, Грешичино, Синьково и посёлок Плембаза - в Смоленском районе.

Ранее "КП" писала, что в Кардымовском районе отремонтируют две дороги. Работы запланированы на 2024 год.