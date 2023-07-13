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НовостиОбщество13 июля 2023 10:03

Карантин из-за бешенства распространился на 2 района в Смоленской области

Неблагополучными территориями объявили 8 населённых пунктов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Карантин из-за бешенства распространился на 2 района в Смоленской области.

Карантин из-за бешенства распространился на 2 района в Смоленской области.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Крохоткинском сельском поселении, деревни Суходол на улице Рачкова, дом 23, территорию личного подсобного хозяйства смолянина установили эпизоотическим очагом.

8 населённых пунктов объявили неблагополучными.

Деревни Астрогань, Рясино, Зевакино, Псарцы - в Кардымовском районе.

Деревни Суходол, Грешичино, Синьково и посёлок Плембаза - в Смоленском районе.

Ранее "КП" писала, что в Кардымовском районе отремонтируют две дороги. Работы запланированы на 2024 год.