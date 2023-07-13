Смолянин напал на мужчину с бутылкой шампанского. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Житель Дорогобужа увидел другого мужчину, в компании девушки которую он любил.

Обвиняемый в нетрезвом виде проследил за девушкой и её спутником в кафе. Когда пара покинула заведение, мужчина отправился в сторону автомобильной парковки, догнал «ухажера» девушки и замахнулся на него тяжёлой бутылкой. Потерпевший принял удар на руку.

Молодой человек получил оскольчатый перелом левой лучевой кости.

Находясь в суде потерпевший попросил закрыть дело, в связи с тем, что нападающий выплатил денежную компенсацию и извинился.

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