Смолянин напал на мужчину с бутылкой шампанского.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Дорогобужа увидел другого мужчину, в компании девушки которую он любил.
Обвиняемый в нетрезвом виде проследил за девушкой и её спутником в кафе. Когда пара покинула заведение, мужчина отправился в сторону автомобильной парковки, догнал «ухажера» девушки и замахнулся на него тяжёлой бутылкой. Потерпевший принял удар на руку.
Молодой человек получил оскольчатый перелом левой лучевой кости.
Находясь в суде потерпевший попросил закрыть дело, в связи с тем, что нападающий выплатил денежную компенсацию и извинился.
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