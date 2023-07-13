Железнодорожники провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел» в Смоленской области

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Работники Московской железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Для детей из старших отрядов был организован интерактивный квест «Безопасная железная дорога». Выполняя различные задания, ребята узнали о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное - о важности соблюдения правил безопасности. Среди младших отрядов железнодорожники провели конкурс детского рисунка. В завершение ребятам раздали тематические брошюры, памятки и сувениры от МЖД. Всего в мероприятии приняло участие более 250 детей.

Московская железная дорога призывает родителей и педагогов постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на железной дороге.

Возрастное ограничение - 6+