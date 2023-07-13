В Смоленске новая дорога соединит улицу Рыленкова и трассу P-120. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Рабочее движение по новой автодороге между улицей Рыленкова и трассой Р-120 откроют к ноябрю. Об этом стало известно в ходе поездки на объект врио губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Он подчеркнул, что открытие дороги сильно разгрузит движение из микрорайона Киселевка.

Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова и направление «Брянск-Смоленск граница Республики Беларусь — Богородицкое — Высокое».

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