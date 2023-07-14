В Смоленской области сельским работникам скорой помощи вернут надбавки. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В прошлом году все местные отделения скорой помощи стали подстанциями областной Службы, и их сотрудники лишились ежемесячной региональной надбавки к зарплате. По поручению врио губернатора Василия Анохина, эти средства будут выплачены работникам:

– Ситуация несправедливая. Фактически люди так и работают на селе, и должны получать все положенные выплаты. До конца года доведем до работников все те средства, которые они недополучили с момента объединения структур и впредь будем выплачивать их как и положено — ежемесячно, – прокомментировал глава региона в ходе рабочей поездки в Смоленский район.

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