Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 14 июля. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В последний день рабочей недели в Смоленской области ожидается переменная облачность. Днём возможны кратковременные дожди. Ветер будет западной четверти со скоростью 4-9 м/с, его порывы будут достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.

В Смоленске: +22°C…+24°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.

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