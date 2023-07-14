Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 14 июля.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В последний день рабочей недели в Смоленской области ожидается переменная облачность. Днём возможны кратковременные дожди. Ветер будет западной четверти со скоростью 4-9 м/с, его порывы будут достигать 7-12 м/с.
Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.
В Смоленске: +22°C…+24°C.
Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.
Читай также:
Трехдневный фестиваль по сапсёрфингу пройдёт в Смоленской области. Зарегистрироваться можно до 3 августа.