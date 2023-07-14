Жилой дом загорелся в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

13 июля в деревне Карпики Рославльского района Смоленской области загорелся частный дом. Местные жители пытались потушить его самостоятельно, однако после неудачных попыток вызвали спасателей.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в доме в результате пожара оказалась повреждена кухня. Причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее «КП» писала, что Kia и ВАЗ столкнулись ночью в Смоленске. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники скорой помощи.