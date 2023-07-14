Факельная эстафета «Бег Гармонии» прошла в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Среди главных задач эстафеты «Бег гармонии» – предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу, выразив пожелания дружбы и единства. Во время пробега факел Гармонии объединяет разных людей.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, сновными участниками эстафеты являются команды волонтёров – энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел из рук в руки.

В Смоленской области такая эстафета проводилась много раз, начиная с 1991 года. В этом году «Бег Гармонии» прошёл по маршруту Смоленского, Демидовского и Велижского районов.

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