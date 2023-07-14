Пенсионер попал в аварию в Смоленске. Фото: Сергей ГАПОН

На 7 километре дороги «Рославль - Ельня - Дорогобуж - Сафоново» 13 июля окло 21:00 случилась авария.

По информации ведомства, 63-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗ 31105» ехал на небезопасной скорости и не справился с рулевым управлением.

В результате мужчина совершил съезд с дороги и впоследствии опрокинулся.

Инцидент произошел на улице Нормандия-Неман.

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