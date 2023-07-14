Пенсионер попал в аварию в Смоленске.
Фото: Сергей ГАПОН
На 7 километре дороги «Рославль - Ельня - Дорогобуж - Сафоново» 13 июля окло 21:00 случилась авария.
По информации ведомства, 63-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗ 31105» ехал на небезопасной скорости и не справился с рулевым управлением.
В результате мужчина совершил съезд с дороги и впоследствии опрокинулся.
Инцидент произошел на улице Нормандия-Неман.
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