Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 6:12

«Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий в Смоленске

Восстановить места раскопов планируется до конца ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
«Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий.

«Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоленский филиал АО «Квадра» направит свыше девяти миллионов рублей на восстановление асфальта и зеленых насаждений в местах проведения ремонтов теплосетей.

Так, с начала летней ремонтной кампании энергетики филиала благоустроили около 500 квадратных метров. Специалисты восстанавливают территории по мере завершения плановых ремонтов теплосети.

Как сообщили в организации, благоустройство мест раскопов будет завершено до конца ноября.

Читай также:

Покос травы продолжается во всех районах Смоленска. Работы выполняются силами СОГБУ «Смоленскавтодор».