«Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий в Смоленске

«Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский филиал АО «Квадра» направит свыше девяти миллионов рублей на восстановление асфальта и зеленых насаждений в местах проведения ремонтов теплосетей.
Так, с начала летней ремонтной кампании энергетики филиала благоустроили около 500 квадратных метров. Специалисты восстанавливают территории по мере завершения плановых ремонтов теплосети.
Как сообщили в организации, благоустройство мест раскопов будет завершено до конца ноября.
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