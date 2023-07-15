«Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий в Смоленске

«Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоленский филиал АО «Квадра» направит свыше девяти миллионов рублей на восстановление асфальта и зеленых насаждений в местах проведения ремонтов теплосетей.

Так, с начала летней ремонтной кампании энергетики филиала благоустроили около 500 квадратных метров. Специалисты восстанавливают территории по мере завершения плановых ремонтов теплосети.

Как сообщили в организации, благоустройство мест раскопов будет завершено до конца ноября.

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