Горячая вода вернется в 127 домов в Смоленске. Фото: ПАО «Квадра».

В ближайшее время горячая вода вернется в 127 домов Промышленного района. Сотрудники «Квадры» завершили ремонт участка магистральной теплосети на улице 25 Сентября. Как сообщили в пресс-службе компании, подача воды будет восстановлена по следующим адресам:

– улица Рыленкова, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 6а, 6аК1, 6аК2, 7, 8, 9, 11, 13, 13а

– улица 25 Сентября, 26, 28, 28а, 30, 30б, 32, 35, 38, 38/1, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62к1, 62к2

– проспект Строителей, 4к1, 4к2, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 22а, 24, 26

– улица Маршала Соколовского, 1, 2, 4, 4а, 4б, 5, 5a, 5б, 5в, 5г, 5д, 6, 7, 7а, 7б, 7д, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 18а, 18к1, 18/1, 18к2, 20а, 22

– улица Румянцева, 14, 19, 21

– улица Попова, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40к1, 40а, 40/2

– Хлебозаводской переулок, 9, 11, 13, 20

Трамвайный проезд, 3, 7, 12, 14

Ранее «КП» писала, что «Квадра» направит более 9 млн рублей на благоустройство территорий в Смоленске. Восстановить места раскопов планируется до конца ноября.