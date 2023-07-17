Тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщают в пресс-службе МЧС по региону, 16 июля в деревне Гороватка Хиславичского района на улице Советской загорелся частный жилой дом.

Автоцистерны 49 пожарно-спасательной части, 5 человек личного состава выехали на место пожара.

Тело 48-летнего мужчины обнаружили спасатели при разборе и проливке сгоревших конструкций.

Ранее "КП" писала, что автомобиль «Шкода» загорелся в Смоленской области. Машина воспламенилась на обочине.