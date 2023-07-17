В Смоленске благоустроят территорию храма на улице Войкова. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске благоустроят территорию Храма Воскресения Словущего, расположенного в центральной части города. Как сообщили в администрации города, в проекте предлагается сохранить текущий ландшафт, использовать минимальное вмешательство в окружающую среду.

Из-за особенностей «ползучего» рельефа смотровая площадка, дорожки и часовня выполнены из ригельной конструкции и деревянного покрытия, что органично вписывается в ландшафт.

В проекте предусмотрено искусственное освещение: на смотровой площадке в виде уличных гирлянд-ламп, на лестнице в виде светодиодной ленты, на площадке с часовней в виде декоративных светильников.

Внутри часовни запроектирован «чудотворный» источник с купелью. На смотровой площадке, с которой открывается вид на обрыв и Смоленские улицы, расположены малые архитектурные формы и информационный стенд, где можно узнать об истории храма и места. Также информационные стенды располагаются вдоль дорожек, которые ведут к часовне и спускаются вниз по исторической улице «Малая Воскресенская».

В конечном итоге, проект сохраняет уникальность ландшафта этого места и обеспечивает комфортное пребывание смолян, туристов, маломобильных граждан.

В мэрии отмечают, что проект разработан Международной школой дизайна архитектурно-исторической среды (Дизархист), созданной Смоленским региональным отделением Союза дизайнеров России при поддержке Фонда Президентских грантов.

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