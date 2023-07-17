В 2023 году россиянин съест в 1,5 раза больше овощей и бахчевых, чем в середине 1990-х – РСХБ

Фото: пресс-служба ОА «Россельхозбанк».

По данным Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в 2023 году продолжится тренд на рост потребления овощей и бахчевых в направлении рекомендуемого Минздравом значения. Так, по сравнению с 1994 годом, этот показатель увеличится с 68 до 105,1 кг на человека, то есть на 55%. Главные драйверы – рост производства в теплицах и переход на здоровое питание. Такое мнение озвучил руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов. Предполагаемый объём потребления овощей и бахчевых в 2023 году будет на 20% состоять из томатов, на 16% из капусты, на 11% из лука, по 10% придётся на огурцы и морковь, 5% – на свёклу, оставшиеся 28% – на другие культуры.

«Наш потребитель постепенно движется к установленному Минздравом показателю 140 кг овощей и бахчевых в год. Мы видим два стимулирующих рынок фактора. Со стороны предложения это развитие тепличного бизнеса, а со стороны спроса – преодоление с детства сформированных пищевых привычек типа «хочешь перекусить – съешь булочку». По нашим прогнозам, через 7 лет россиянин в среднем будет съедать 107-108 кг овощей и бахчевых», – отметил Андрей Дальнов.

По итогам 2022 года валовый сбор овощей закрытого грунта в организованном секторе составил 1,64 млн тонн, что больше предыдущего года на 8%. На фоне роста потребления овощей и бахчевых наблюдается обратный тренд по снижению объёма съедаемых хлебных изделий – это тоже следствие изменения пищевых привычек, полагает Андрей Дальнов. Так, в 2022 году этот показатель составил 114 кг на человека, в 2023 году, как рассчитывают в РСХБ, снизится до 113 кг.

«С конца 2000-х мы видим довольно чёткую тенденцию по движению показателя потребления хлебных продуктов к рекомендуемой Минздравом норме, которая составляет 96 кг. Отмечу, однако, что на это процесс влияет появление множества разновидностей хлебных продуктов с улучшенными качествами, например, добавлением зёрен. Здоровый образ жизни и здесь всё активнее диктует свои условия», – прокомментировал Андрей Дальнов. Руководитель ЦОЭ также сообщил, что сейчас несколько отстаёт от рекомендуемой нормы потребление картофеля: 84-85 кг при целевом показателе 90 кг. Однако такое небольшое расхождение не вызывает опасений и может быть преодолено. По мнению эксперта, сейчас, чтобы завоевать потребителя, в дополнение к традиционным критериям (цена, доступность, удобство и т.д.) производителю пищевой продукции необходимо доказать ему идею полезности своего продукта, складывается из питательности и вкусовых ощущений.

Андрей Дальнов добавил, что в перспективе главным драйвером приведения рациона к более сбалансированному виду будет увеличение доли овощей в школьном питании. В свою очередь, вице-президент АККОР Ольга Башмачникова на отраслевой сессии «Грунтовые овощи и картофель в сегменте малого бизнеса» подчеркнула роль фермерских хозяйств в выращивании овощей и картофеля. По её словам, с 2013 по 2022 гг. их доля в общем объёме производства овощей в России выросла с 16,6% до 22,6%. В картофеле показатель вырос с 8,5% до 15,4%.

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