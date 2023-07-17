Грозы и ливень надвигаются на Смоленскую область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в регионе 18 июля. По данным МЧС, во вторник днем и ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Днем грозы. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

МЧС напоминает, что при порывистом ветре нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

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