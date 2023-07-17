Вырос объём пенсионных резервов рыночных клиентов – компаний СМБ

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Представители среднего и малого бизнеса – корпоративные клиенты ВТБ Пенсионный фонд по итогам 2022 года внесли на счета более 70 млн рублей. Объём сформированных на их счетах пенсионных резервов вырос на 26% по сравнению с 2021 годом и превысил 365 млн рублей.

Более 70% компаний СМБ, заключивших договор с НПФ ВТБ, имеют в штате менее 100 сотрудников. При этом мужчины чаще женщин становятся участниками корпоративных пенсионных программ (КПП) – 57% против 43% женщин. Однако все сотрудники в среднем вступают в КПП после достижения 50 лет. Средняя сумма взносов в год в пользу мужчин на 21% больше, чем в пользу женщин, и составляет 25,8 тыс. рублей, а средняя сумма на их счётах на 22% выше и достигает 137 тыс. рублей.

Каждая пятая компания является представителем обрабатывающего производства или сферы торговли. Профессиональной или научной деятельностью занимается каждая десятая, а 8,4% относятся к фирмам, осуществляющим операции с недвижимостью. «Клиенты, занятые в сегменте малого и среднего предпринимательства, начинают чаще интересоваться корпоративными пенсионными программами: в 2022 году их количество выросло на 29% по сравнению с 2021 годом. Это связано прежде всего с повышением информированности сотрудников о таких программах и ростом их финансовой грамотности. Из-за экономических пертурбаций в прошлом году люди стали активнее искать способы сформировать финансовую подушку на будущее после окончания трудовой деятельности, и наш фонд готов обеспечить им стабильную доходность и безопасность их накоплений», – отмечает Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По итогам 2022 года 40% от участников программ негосударственного пенсионного обеспечения являлись участниками корпоративных пенсионных программ. Средства на их счетах составляют 22% от общей суммы пенсионных резервов фонда, а пенсионные взносы в их пользу составили 15% от суммы всех взносов за прошлый год.