Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 14:06

В Велижском районе приступили к ремонту дороги

Общая Протяженность участка – 21,300 км
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Велижском районе приступили к ремонту дороги. Фото: «Смоленскавтодор».

В Велижском районе приступили к ремонту дороги. Фото: «Смоленскавтодор».

Подрядчик приступил к ремонтным работам на автомобильной дороге Велиж- Ситьково - Логово- Ястреб. На данный момент на объекте выполняется фрезерование.

Также в рамках ремонта здесь выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, укрепят обочины и заменят дорожные знаки. Общая протяженность участка ремонта - 21,300 км.

Читай также:

Грозы и ливень надвигаются на Смоленскую область. Штормовое предупреждение объявило региональное управление МЧС.