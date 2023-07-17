В Велижском районе приступили к ремонту дороги. Фото: «Смоленскавтодор».

Подрядчик приступил к ремонтным работам на автомобильной дороге Велиж- Ситьково - Логово- Ястреб. На данный момент на объекте выполняется фрезерование.

Также в рамках ремонта здесь выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, укрепят обочины и заменят дорожные знаки. Общая протяженность участка ремонта - 21,300 км.

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