В Велижском районе приступили к ремонту дороги. Фото: «Смоленскавтодор».
Подрядчик приступил к ремонтным работам на автомобильной дороге Велиж- Ситьково - Логово- Ястреб. На данный момент на объекте выполняется фрезерование.
Также в рамках ремонта здесь выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, укрепят обочины и заменят дорожные знаки. Общая протяженность участка ремонта - 21,300 км.
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