В Смоленске запустят образовательный кластер клинической медицины. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.
В 2024 году в Смоленском медколледже запустят образовательный кластер по направлению «клиническая медицина». Как сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в соцсети, это стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе федерального проекта «Профессионалитет».
Колледж получит комплект инновационных средств обучения: от интерактивного атласа патологической анатомии до макета автомобиля скорой медицинской помощи с имитацией движения. На эти цели, а также капремонт здания будет направлено более 66 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
– Создание образовательного кластера не только повысит качество подготовки будущих медсестер и фельдшеров, но и будет способствовать устранению кадрового дефицита и увеличению притока молодых специалистов, – отметил глава региона.
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