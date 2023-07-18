Пастух-блогер, водитель монстр-трака и хозяйка молочной реки. На платформе «Я в агро» появились креативные агровакансии

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Члены Клуба амбассадоров платформы «Я в агро» Россельхозбанка разработали креативные описания аграрных вакансий, иллюстрации к ним создали с использованием нейросетей. Наравне с ожидаемым повышенным интересом пользователей сети интернет к игровым объявлениям, выросли показатели охвата и отклика на реальные предложения работодателей.

Одна из серьезных проблем агроотрасли – нехватка молодых кадров. Сдерживающим фактором являются стереотипные представления о работе в индустрии. Участники клуба амбассадоров «Я в агро» опубликовали вакансии, которые смогли привлечь внимание аудитории. На них тестируется отличный от классического подход к описанию обязанностей сотрудника и наименованию самой профессии.

Например, обязанности водителя трактора описываются, как вакансия водителя монстр-трака: «Ты ощущаешь непреодолимое желание порулить чем-то побольше? Готов к экстриму и преодолению километров непаханой целины? Становись трактористом и почувствуй всю мощь отечественного автопрома! Пахать и сеять на полях Родины». Иллюстрации созданы с помощью нейросети. Ранее участники клуба амбассадоров «Я в агро» использовали нейросеть для создания портретов агрокомпаний. Результаты тестирования показали рост интереса пользователей к платформе в течение суток проведения эксперимента: просмотры креативных объявлений в 10 раз превысили среднесуточные показатели, в целом просмотр вакансий увеличился почти в 2 раза, более 100 новых пользователей в ближайшие часы после публикации создали резюме на платформе и откликнулись на предложения работодателей.

«Время показало, что платформа «Я в агро» стала не просто востребованной площадкой взаимодействия представителей агросектора с молодежью. Сегодня она позволяет находить новые пути продвижения и развития АПК, совместными усилиями бизнеса и молодых специалистов менять отрасль, делая работу в ней престижной и привлекательной. То, что участники «Клуба амбассадоров» платформы так активно, с энтузиазмом и фантазией стараются решить важные проблемы аграриев, внушает оптимизм относительно будущего АПК», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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