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НовостиОбщество18 июля 2023 8:47

Штормовое предупреждение объявили в Смоленской области

Во вторник прогнозируются гроза, сильные дожди и ветер
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Штормовое предупреждение объявили в Смоленской области.

Штормовое предупреждение объявили в Смоленской области.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 18 июля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам регионального МЧС, днём местами возможны сильные дожди, сопровождающиеся грозой. Подует юго-западный, западный ветер 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

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