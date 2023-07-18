Штормовое предупреждение объявили в Смоленской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 18 июля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам регионального МЧС, днём местами возможны сильные дожди, сопровождающиеся грозой. Подует юго-западный, западный ветер 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

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