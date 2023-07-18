В Смоленске автобус №33 продлил маршрут до Реадовского озера. Фото: пресс-служба администрации города.

Маршрут №33 «ДРЦ «Вишенки» – Железнодорожный вокзал» продлевается до Реадовского озера. Информация об этом появилась на сайте «Автоколонны-1308».

Напомним, в мае этого года смоляне жаловались, что автобус №33 ходит только до остановки «Вишенки» и просили продлить маршрут.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область получит 400 млн рублей на обновление автобусного парка. На эти деньги закупят 61 единицу транспорта.