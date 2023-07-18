В Кардымовском районе устраняют последствия урагана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последствия урагана устраняют на электросетях в Кардымовском районе. Ураган с шквалистым ветром и сильнейшим ливнем прошел минувшим вечером в Кардымовском районе. В деревнях Пнево, Соловьево, Слобода, Красный пахарь и других повреждены электросети, сорвано несколько крыш на строениях.

Как сообщил глава Кардымовского района Олег Смоляков, практически везде электроснабжение восстановлено, ситуация находится на контроле.

По словам местных жителей, несколько минут они наблюдали формирование в небе воронки торнадо.

Ранее «КП» писала, что штормовое предупреждение объявили в Смоленской области. Во вторник прогнозируются гроза, сильные дожди и ветер.