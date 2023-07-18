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НовостиОбщество18 июля 2023 11:50

В Смоленске представили цифровую платформу «Умный город»

В презентации приняли участие врип главы города Александр Новиков и профильные руководители областной и городской администраций
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске представили цифровую платформу «Умный город».

В Смоленске представили цифровую платформу «Умный город».

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске представили цифровую платформу «Умный город». Она представляет собой систему, которая позволяет городской власти отслеживать исполнение задач коммунальными службами, а жителям – получать информацию о работе организаций города, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, программа состоит из нескольких модулей. За счет использования датчиков она собирает сообщения жителей о проблемах, передаёт ответственным службам для оперативного реагирования.

С помощью «Умного города» в режиме реального времени можно отследить движение общественного транспорта, получить информацию о государственных услугах, работе всех муниципальных учреждений или сообщить о проблеме.

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