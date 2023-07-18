Четыре кандидата представлены горсовету для избрания на должность Главы города Смоленска

Фото: Смоленский городской Совет.

Сегодня состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Смоленска в форме индивидуального собеседования с кандидатами на должность Главы города Смоленска, прошедшими первый этап конкурса и допущенными к участию во втором.

Все четыре кандидата, а именно: Андронов Павел Валерьевич, Мартынов Александр Васильевич, Новиков Александр Александрович и Романов Александр Кириллович – представлены Смоленскому городскому Совету для избрания на должность Главы города Смоленска.

Напомним, что Глава города Смоленска избирается Смоленским городским Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.