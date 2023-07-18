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НовостиОбщество18 июля 2023 14:01

В Промышленном районе Смоленска ограничили движение транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Промышленном районе Смоленска ограничили движение транспорта.

В Промышленном районе Смоленска ограничили движение транспорта.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 17 по 27 июля будет ограничено движение транспорта в Промышленном районе Смоленска.

По информации администрации города, ограничительные знаки установят на улице Куриленко (от улицы 25 Сентября до дома 13 по улице Куриленко).

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