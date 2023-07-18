В Промышленном районе Смоленска ограничили движение транспорта. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 17 по 27 июля будет ограничено движение транспорта в Промышленном районе Смоленска.

По информации администрации города, ограничительные знаки установят на улице Куриленко (от улицы 25 Сентября до дома 13 по улице Куриленко).

Читай также:

В Смоленске представили цифровую платформу «Умный город». В презентации приняли участие врип главы города Александр Новиков и профильные руководители областной и городской администраций.