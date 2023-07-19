В Кардымовском районе восстановили электроснабжение после урагана. Фото: страница Олега Смолякова ВКонтакте.

В населенных пунктах Кардымовского района устраняют последствия прошедшего урагана. Так, в деревне Пнево повреждено около десяти частных строений – ветром частично сорваны крыши. Кроме того, была повреждена высоковольтная линия электропередач - на месте работали 2 ремонтных бригады.

– В настоящее время электроснабжение восстановлено полностью. Дороги расчищены от поваленных деревьев. По словам местных жителей, паники не было - люди приводят свои домовладения в порядок. В других населенных пунктах, которые задела непогода также все последствия устранены, – рассказал глава района Олег Смоляков.

Ранее «КП» писала, что в Кардымовском районе устраняют последствия урагана. В ряде населённых пунктов повреждены электросети, сорваны крыши на строениях.