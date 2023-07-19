Тело мужчины нашли на Колхозной площади в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск»

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Смоленской области, 18 июля тело 43-летнего мужчины обнаружили возле одного из баров на Колхозной площади.

По информации очевидцев, на месте происшествия находились сотрудники правоохранительных органов. Погибший уже находился в пленке и впоследствии был направлен в морг.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти.

Также проводится доследственная проверка.

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