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НовостиОбщество19 июля 2023 8:08

Более 400 бездомных животных отловили в Смоленской области

Это превышает количество отловленных в прошлом году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Более 400 бездомных животных отловили в Смоленской области.

Более 400 бездомных животных отловили в Смоленской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Смоленской области сообщила, что около 450 бездомных кошек и собак поймали с начала года на территории Смоленской области.

Животных вакцинировали и стерилизовали в рамках специальной программы. В прошлом году было отловленно около 370 животных без владельцев.

На данный момент бездомных животных стараются пристроить в семьи. 14 собак недавно передали новым хозяевам.

На постоянной основе также проходят выставки с участием животных из приюта, благодаря которым в это году 17 кошек и 26 собак обрели дом.

В августе пройдет следующая выставка.

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