Смоленские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России редких попугаев. Фото: пресс-служба Смоленской таможни.

Сотрудники Смоленской таможни обнаружили 10 клеток с попугаями в салоне микроавтобуса, перевозившего птиц в Белоруссию.

Транспортное средство остановили в районе населенного пункта Красная Горка. Среди нескольких десятков попугаев находились две особи редких видов – розовый какаду и краснохвостый жако. Они находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС.

Владелец попугаев, 62-летний житель Новокузнецка, пояснил, что вез птиц своим знакомым в Минск. По информации пресс-службы Смоленской таможни, необходимого для их законного перемещения разрешения Росприроднадзора у мужчины не было.

Розового какаду и краснохвостого жако передали на ответственное хранение в «Эколого-биологический центр» в Смоленске, остальных попугаев вернули владельцу.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений». Владельцу попугаев грозит штраф в размере до 2,5 тысяч рублей с конфискацией товаров или без нее.

Ранее «КП» писала, что более 400 бездомных животных отловили в Смоленской области. Это превышает количество отловленных в прошлом году.