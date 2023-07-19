Какие решения приняты по итогам посещения Смоленского района врип Василием Анохиным?

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Смоленском районе. Глава региона провёл встречу с местными жителями, посетил многие социальные объекты и стройплощадки.

В частности, он проинспектировал ход строительства автодороги - важного проекта для жителей Промышленного района областного центра и Смоленского района.

Транспортная доступность

«Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова в Смоленске и автодорогу «Брянск - Смоленск - граница Республики Беларусь (через Рудню на Витебск)» - Богородицкое - Высокое». Открытие дороги должно разгрузить движение из микрорайона Киселевка и соединит Смоленск с окружной дорогой «Р-120». Исходим из того, что «рабочее» движение на этом участке будет открыто к ноябрю», - поделился врио губернатора.

Отметим, что с появлением дороги повысится и транспортная доступность деревни Алтуховки Смоленского района, где в настоящее время активно строится жильё.

В соответствии со сроками

Также в ходе поездки в муниципалитет врио губернатора проверил, как идёт строительство станции водоочистки в деревне Богородицкое.

«Поставил подрядчику срок - запустить должны не позднее 1 августа. Качество питьевой воды должно улучшиться более чем для полутора тысяч жителей Смоленского района», - поделился врио губернатора.

Кстати

Возведение в д. Богородицкое станции водоочистки производительностью 600 м/сутки ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода». Объём финансирования - более 70 млн рублей. К сегодняшнему дню строительно-монтажные работы на объекте завершены, на финальной стадии находится благоустройство территории и устройство дороги.

Ирина АЛЕКСЕЕВА