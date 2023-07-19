В Смоленской области сотрудникам «Скорой помощи», работающим на селе, вернут региональную надбавку

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин.

На прошлой неделе глава региона ознакомился с ходом ремонта Пригорской врачебной амбулатории Смоленского района и обсудил с медперсоналом проблемный вопрос, связанный с заработной платой сотрудникам «Скорой помощи», работающим в сельской местности.

В 2022 году все местные отделения «Скорой помощи» стали подстанциями областной службы. Юридически произошло слияние в одну структуру с единым диспетчерским центром. Но так как медики оказались трудоустроены не в районных больницах, то после объединения сотрудники лишились ежемесячной региональной надбавки к зарплате.

«Ситуация несправедливая. Фактически люди так и работают на селе и должны получать все положенные выплаты», - выразил свою позицию врио губернатора.

Глава региона дал поручение областному департаменту по здравоохранению вернуть надбавку сельским врачам «Скорой помощи».

«До конца года доведём до работников все те средства, которые они недополучили с момента объединения структур, и впредь будем выплачивать их как и положено - ежемесячно», - подчеркнул глава региона.

Ирина АЛЕКСЕЕВА