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НовостиОбщество19 июля 2023 9:37

Какие изменения произойдут в Кардымовской ЦРБ

Источник:kp.ru
Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

В ходе рабочей поездки в Кардымовский район врио губернатора Василий Анохин посетил местную ЦРБ и ознакомился с созданными здесь для пациентов и врачей условиями. По итогам визита в медучреждение был принят ряд решений, которыми глава региона поделился со смолянами.

«В этом году просчитаем смету на ремонт кровли терапевтического, педиатрического и других отделений, в следующем - начнём работы. Также в следующем году в ЦРБ начнёт работать детский стоматолог. Для него приобретём в больницу стоматологическую установку. Этот вопрос поднимался на встрече с жителями района. Уже решаем его», - рассказал Василий Анохин.

Что касается кадрового вопроса, то в больнице ведётся большая работа по привлечению узкопрофильных специалистов.

«Только за последний год сюда на условиях совместительства пришли восемь врачей. В этом году после целевого обучения ожидают врача-гинеколога. Будем решать вопрос с предоставлением жилья молодым специалистам», - подчеркнул глава региона.

Отметим, что в медицинских организациях Кардымовского района - ЦРБ и 11 ФАПах - работают 18 врачей и 44 средних медработника. До 2028 года в больницу должны прибыть по целевым договорам ещё пять медиков.

Ирина АЛЕКСЕЕВА