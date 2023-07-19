Следком собрал доказательства совершения геноцида на территории Смоленской области. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

СК России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области установил факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных в период с июля 1941 по сентябрь 1943 года.

– Жертвами нацистов в Смоленской области стали десятки тысяч невинных людей. Немецко-фашистские захватчики и их пособники разрушали здания, памятники и скульптуры, преследуя цель уничтожить любые напоминания о русской культуре, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Одним из наиболее пострадавших районов был Дорогобужский. Так, в Дорогобуже находился дом инвалидов, в котором проживали 70 нетрудоспособных женщин и мужчин. В июле 1942 года все инвалиды под предлогом эвакуации были вывезены и расстреляны.

В марте 1943 года, когда линия фронта приблизилась к городу, гитлеровцы подорвали дорогобужские храмы, а при отступлении немецкими войсками был подожжен и сам Дорогобуж.

Вместе с пленными в концлагерях содержались тысячи смолян. Больные, раненые, старики, женщины и дети, неспособные работать, ежедневно расстреливались. Многие из них умирали от голода и болезней.

В ходе расследования получены многочисленные доказательства и подтверждения злодеяний фашистов на территории Смоленской области. Помимо проведения допросов свидетелей и потерпевших, а также изучения архивных материалов, следователи организовали судебно-медицинские экспертизы останков, обнаруженных при проведении раскопок, которые еще раз подтвердили гибель мирных жителей в результате расстрелов.

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