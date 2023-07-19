В Смоленске проводят опрос по созданию арт-объекта со словами гимна города. Фото: пресс-служба администрации города.

Группа общественников выступила с инициативой увековечивания гимна Смоленска в виде арт-объекта, который запечатлеет слова гимна. Администрация города предложила вынести вопрос на голосование смолян.

На основе пожеланий жителей города, в случае поддержки этой идеи, в дальнейшем будет проработан дизайн будущего арт-объекта и место его расположения.

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