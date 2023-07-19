Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской области будет закрыто в некоторые дни июля на период ремонтных работ

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Движение автомобилей через 4 железнодорожных переезда, расположенных на перегонах Сафоново – Азотная, Милохово – Ярцево – Кардымово в Смоленской области, будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ в некоторые дни июля.

Так, 20 июля с 11:00 до 20:00 будет закрыт для проезда автомобилей переезд в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль, через деревню Новомихайловское.

21 июля с 11:00 до 20:00 – в районе деревни Высокое в Сафоновском районе. При необходимости железнодорожники будут оказывать содействие для проезда машин экстренных служб на переезде.

С 19:00 24 июля до 02:00 25 июля – переезд, расположенный в районе ул. Халтурина г. Ярцево. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через путепровод 350 км по улице 1-я Литейная. 26 июля с 03:00 до 10:00 – в районе деревни Тверицы в Кардымовском районе. Объезд возможен через переезд вблизи станции Присельская.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.