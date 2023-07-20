Фура "MAH" попала в ДТП с двумя легковушками в Смоленской области. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В Угранском районе 19 июля случилось ДТП с участием 3 автомобилей. На 951-м километре трассы Р-132 в 15:30 на встречную полосу выехал грузовой автомобиль "MAH", в результате чего столкнулся с двумя легковушками.

Фура повредила "Рено Логан", за рулём которой находился 33-летний мужчина. Также грузовик серьезно повредил автомобиль "Киа Сид", за рулём которой находилась 47-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, от полученных травм в результате ДТП смолянка скончалась. Водителем грузового автомобиля был 53-летний мужчина.

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