На капитальный ремонт школы-гимназии в Ярцеве направили 85 млн рублей. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

Как сообщил врио губернатора Василий Анохин, на завершение ремонта школы-гимназии в Ярцеве на улице Карла Маркса было выделено 85 млн рублей. Работы должны завершиться в следующем году.

Также глава региона уточнил, что в бюджете будут предусмотрены средства на благоустройство прилегающей к школе территории.

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