Субботник по облагораживанию крепостной стены пройдет в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

«День крепости» - это акция, направленная на облагораживание Крепостной стены в Смоленске. Все желающие смогут поучаствовать в субботнике.

Акция пройдёт 11:00 22 июля. Место встречи – возле башни Заалтарная (восточный участок стены недалеко от Авраамиевского монастыря). Зачистка рва на территории места сбора и уборка поросли являются основными задачами акции.

Весной 2023 года смоляне также очищали территорию у башни Долгочевского и башни Воронина. «День крепости» не первый субботник организованный РВИО.

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