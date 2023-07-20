Субботник по облагораживанию крепостной стены пройдет в Смоленске.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
«День крепости» - это акция, направленная на облагораживание Крепостной стены в Смоленске. Все желающие смогут поучаствовать в субботнике.
Акция пройдёт 11:00 22 июля. Место встречи – возле башни Заалтарная (восточный участок стены недалеко от Авраамиевского монастыря). Зачистка рва на территории места сбора и уборка поросли являются основными задачами акции.
Весной 2023 года смоляне также очищали территорию у башни Долгочевского и башни Воронина. «День крепости» не первый субботник организованный РВИО.
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