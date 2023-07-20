Спортивный парк обсустроят в Ярцевском районе. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

В Ярцевском районе 18 июля работал врио губернатора Василий Анохин. Решение расширить проект благоустройства лыжероллерной трассы в спортивном парке было принято по итогам встречи.

Как сообщил на своей странице Василий Анохин, помимо асфальтирования территории и дополнительного освещения, планируется обсустроить раздевалки, помещения для проката и хранения спортивного инвентаря, а также парковку.

Ранее «КП» писала, что на капитальный ремонт школы-гимназии в Ярцеве направили 85 млн рублей. Работы завершат в следующем году.