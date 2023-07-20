В Смоленске задержали подростка за избиение сверстника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смоленске задержали 15-летнего подростка, который беспричинно избил 17-летнего парня. Инцидент произошёл в микрорайоне Гнёздово в среду, 19 июля. Видео поделились очевидцы в социальных сетях, после чего прокуратура и следственный комитет организовали проверки, по итогам которых возбуждено уголовное дело.

– Компания подростков беспричинно стала оскорблять проходившего там 17-летнего парня, а затем 15-летний местный житель из хулиганских побуждений нанес потерпевшему телесные повреждения в область головы и туловища. При этом один из участников компании снимал происходящее на мобильный телефон, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Решается вопрос о заключении несовершеннолетнего под стражу.

Ранее «КП» писала, что фура "MAH" попала в ДТП с двумя легковушками в Смоленской области. В результате аварии есть погибшие.