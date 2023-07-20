В Смоленске запустили общественную инициативу по созданию мастер-плана развития центра города

Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

Центр развития урбанистики в рамках реализации проекта при поддержке Фонда президентских грантов собирает инициативную группу из экспертов, активистов, архитекторов, дизайнеров, гидов, историков и городских активистов. Команда примет участие в разработке мастер-плана развития исторического центра города. Участники проекта сформируют активное сообщество, предложат свои сценарии и варианты развития отдельных территорий, маршруты для горожан и туристов, социальные инициативы и многое другое.

С помощью удобной и современной платформы все неравнодушные горожане прямо на карте города смогут высказать свои идеи о том, как должен преображаться город, чтобы стать комфортным и для горожан, и для туристов, увидеть предложения инициативной группы и команды проекта, оставить свои комментарии. Результатом совместной работы станет мастер-план, собранный на основе полученных данных, который будет передан бизнес-сообществу, городским властям, архитекторам и урбанистам.

Горожане, которые примут решение присоединиться к инициативной группе, отправятся на бесплатные экскурсии с гидом Михаилом Ефимкиным, получат полезные навыки, памятные призы, упоминание на сайте проекта и др.

Подробнее узнать о проекте и стать частью инициативной группы можно здесь.