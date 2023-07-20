Пенсионер напал с ножом на двоих сожителей в Смоленске. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В свою квартиру на улице Рыленкова 19 июля вернулся 71-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Его не родная дочь со своим сожителем разозлили пенсионера, не сразу открыв ему дверь. Это привело к тому, что мужчина напал с ножом на 54-летнюю женщину, а в последующем на ее 47-летнего сожителя.

После жестокой расправы пенсионер продолжил выпивать и стал рассказывать работнице местного общепита о случившемся.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, подозреваемого задержали, он дал подробные признательные показания. Решается вопрос о заключении пенсионера под стражу.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, сожитель падчерицы подозреваемого скончался на месте нападения. Саму же же смолянку госпитализировали в КБСМП, где та в последствии скончалась от полученных ранений.

По делу пенсионера следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

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