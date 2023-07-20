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НовостиОбщество20 июля 2023 13:55

Граффити в честь 1160-летия города появится в Смоленске

Закончить работы планируют уже на этой неделе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Граффити в честь 1160-летия города появится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Граффити в честь 1160-летия города появится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Чтобы увековечить памятную дату на одном из главных въездов в город создаётся граффити, посвящённое историческому прошлому Смоленской области.

День рождения Смоленска отсчитывается со дня его первого упоминания в летописи. Уличные художники из команды творческой лаборатории «Создавай» воплощают композицию, состоящую из настоящих старославянских символов. Полное окончание работ запланировано уже на этой неделе.

Акция проводится при поддержке городских властей и лично временно исполняющего полномочия главы Смоленска Александра Новикова.

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