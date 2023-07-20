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НовостиОбщество20 июля 2023 14:06

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом

Праздник собрал почти 200 гостей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В среду, 19 июля, в «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом. Праздник для смолян организовало городское управление культуры и ДК «Миловидово». Смоляне пели, танцевали и участвовали в конкурсах.

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В программе выступления прозвучали музыкальные хиты 80-90-х, в исполнении солистов дома культуры, которые никого не оставили равнодушными, а на протяжении всего мероприятия проходили конкурсы от ведущих мероприятия.

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

В «Соловьиной роще» прошли танцы под открытым небом.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Подарки для участников преподнесла фирма «Grass Смоленск». Активисты познакомили гостей праздника со своей продукцией, подарили эко-наборы, подарочные сертификаты и дисконтные карты в свои магазины. Следующее мероприятие пройдет 2 августа в 18.00.

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