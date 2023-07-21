70-летняя пенсионерка пропала в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о поисках пропавшей в Смоленске 70-летней Тихомировой Тамары Станиславовны. Отмечается, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: Рост 166 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза зеленые. Была одета (предположительно) в костюм камуфляжного цвета.

Последний раз с ней была собака черного окраса с белой полосой на груди.

Всех, у кого есть информация о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-915-647-60-76, 102.

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