В Смоленске приступили к обустройству пешеходных дорожек на улице Николаева. Фото: пресс-служба администрации города.

Строители продолжают работы по облагораживанию возле домов №№ 47а, 47г и 31. Территория постепенно приобретает вид благоустроенного сквера.

На большей части уже отсыпана песчано-гравийная смесь под будущие пешеходные дорожки. Как сообщили в мэрии, в настоящее время идет укладка брусчатки.

Это отсортированная и пригодная плитка из ранее отремонтированных общественных территорий. Здесь происходит ее вторичное использование.

Также на зеленой зоне появятся лавочки, урны, догбоксы и качели для детей. В прошлом году на территории уже провели монтаж освещения из 35 световых опор.

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